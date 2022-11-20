Бритни Спирс удалилась из Instagram

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

40-летняя певица пропала из социальной сети спустя неделю после громкого заявления о том, что ее отец Джейми Спирс пытался убить ее в период своего опекунства над ней. Удалила Бритни Спирс свой аккаунт сама или была заблокирована компанией-владельцем сети - не сообщается, но ссылка на личный блог певицы с 41,7 млн подписчиков не открывается, выдавая сообщение об ошибке.

На прошлой неделе Бритни Спирс написала в личном блоге откровенный пост, рассказав подписчикам, что ее отец хотел убить ее.

"Я имею в виду, что мне казалось, что мой отец пытался убить меня. Я говорила об этом несколько раз, у меня есть доказательства и свидетели того, что он делал. Если бы меня ценили, то моего отца посадили бы за две секунды", - заявила певица.