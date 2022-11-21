Брэдли Купер вернёт на экран детектива Буллита

Американское издание Deadline пролило свет на планируемый фильм по мотивам классического полицейского боевика Bullitt 1968 года, главную роль в котором сыграл Стив Маккуин. Приключения лейтенанта Фрэнка Буллита из полиции Сан-Франциско стали культовым фильмом не в последнюю очередь из-за 11-минутной сценой погони. Обещают, что новая картина не станет ремейком оригинала, а будет представлять собой новый взгляд на полюбившегося всем героя.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, одним из продюсеров станет лауреат многих премий, оскароносный американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Стивен Спилберг, а вторым продюсером будет американский актёр, продюсер и режиссёр Брэдли Купер, который также сыграет и главную роль. Автором сценария выступит сценарист и продюсер кино и телевидения Джош Сингер.

О новой картине нет никакой официальной информации - ни рабочего названия, ни примерного даже состава актёров, также не сообщаются хотя бы ориентировочные сроки начала работы над картиной. Единственное, что подчёркивают источники издания, так это сюжет - он будет не переработкой оригинального Bullitt, а станет продолжением истории детектива Фрэнка Буллита.

Нет данных и о том, сохранится ли в роли автомобиля Фрэнка Буллита спорткар Ford Mustang. Тёмно-зелёный фастбэк, на котором главный герой детектива участвует в погоне за преступниками на черном Dodge Charger, стал одним из самых узнаваемых киноавтомобилей в мире. Впоследствии Ford выпускал лимитированную версию дорожного Mustang в особом исполнении Bullitt для автомобилей 2001, 2008, 2009 и 2019 годов.