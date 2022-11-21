Боб Айгер вернулся в кресло главы Disney

71-летний Боб Айгер, который с 2005 по 2020 год занимал должность главного исполнительного директора Disney, вернулся в свое кресло, рассказали в пресс-службе компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Айгер вернется на два года и будет отвечать за стратегию развития корпорации. За это время он найдет себе преемника, который вступит в должность через два года.

Также за это время Айгер должен найти себе преемника, который возглавит компанию после окончания срока его полномочий. Уточняется, что Айгер сменил Боба Чапека, занял должность гендиректора компании в феврале 2020 года.

Айгер до конца 2021 года был исполнительным председателем совета директоров Disney, на этом посту его сменила Сьюзан Арнольд.

Под управлением Боба Айгера Disney приобрела студии Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2022 года благополучие компании пошатнулось: акции упали почти на 40%, выручка сократилось, пришлось избавляться от части рабочих мест.