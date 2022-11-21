Вышел последний эпизод сериала «Ходячие мертвецы»

20 ноября вышел финальный эпизод сериала "Ходячие мертвецы", который продлился 11 сезонов. Серия получила название "Покойся с миром", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последний эпизод положительно оценили фанаты: на сервисе IMDB он получил 9 баллов от пользователей из 10. Он оказался самой успешной серией во всем сезоне.

"Ходячие мертвецы" - постапокалиптический хоррор-сериал, рассказывающий о группе выживших, которые пытаются найти безопасное место в мире после зомби-апокалипсиса. Сериал стартовал в 2010 году и обзавелся несколькими спин-оффами. К числу таких относится сериал "Бойтесь ходячих мертвецов", он насчитывает уже восемь сезонов. В ближайшее время ожидается еще несколько релизов проектов, связанных со вселенной "Ходячих мертвецов".