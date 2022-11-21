Потрясающий концерт Валерия Меладзе в Баку

На сцене Бакинского конгресс-центра состоялся сольный концерт известного певца, продюсера, заслуженного артиста России Валерия Меладзе, организованный 33Event, сообщает Day.Az.

Валерий Меладзе не первый раз выступает в столице Азербайджана с сольной концертной программой, и каждое его выступление проходит при аншлаге, оставляя у бакинских зрителей самые незабываемые впечатления и эмоции. Потому что его концерты - это, в первую очередь, безупречный стиль, особая музыкальная стилистика, неподражаемая манера исполнения и общения со зрителем. Так произошло и в этот раз!

Вечер начался с мелодии легендарного Муслима Магомаева "Азербайджан" и продолжился хитами и новыми композициями исполнителя, каждая из которых является отдельным рассказом о любви. Это истории о разной любви: счастливой, несбыточной, манящей и желанной... Выступление сопровождалось видеоинсталляциями и клипами артиста.

Зал буквально стоял на ногах, подпевая артисту, танцуя под ритмы композиций, одаривая яркими овациями и цветами. Не обошлось и без сюрпризов, на концерте артист даже встретился со своей бывшей одноклассницей Севдой Мамедовой, с который не виделся много лет.

Валерий Меладез вновь продемонстрировал всю многогранность своего таланта, и мужчина-романтик - лишь одна из этих граней. Артист приковывает взгляд и завоевывает сердца с первой секунды и с первой ноты. В каждой песне происходит перевоплощение - он может быть и страстным, и нежным, и чувственным, и даже резким. Но, прежде всего, всегда предстает настоящим мужчиной.

Рассказывать о Валерии Меладзе и восхвалять его таланты можно очень долго, но достаточно всего один раз посетить его концерт, чтобы убедиться, что Валерий Меладзе - настоящий Артист!

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