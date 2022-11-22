Харрисона Форда «омолодили» в «Индиане Джонсе 5»

Режиссер "Индианы Джонса 5" Джеймс Мангольд в беседе с Empire рассказал, что создатели фильма применили технологию омоложения, чтобы показать актера Харрисона Форда в прошлом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между "Последним крестовым походом" (1989) и "Королевством хрустального черепа" (2008). "Я хотел получить шанс погрузиться в старую картину и дать зрителям заряд адреналина", - поделился Мангольд.

80-летний Форд снялся в новых кадрах для фильма, которые будут сопоставлены с архивными материалами о его молодости при использовании компьютерного программного обеспечения.