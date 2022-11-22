Продюсер Разин проиграл суд семье Шатунова

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы "Ласковый май" покойному Юрию Шатунову, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Теперь права на композиции коллектива отойдут семье артиста. Продюсер Андрей Разин, который пытался оспорить авторство хитов "Ласкового мая", проиграл суд наследникам Шатунова. "Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из "недружественных стран", ничтожны", - рассказали адвокаты семьи покойного исполнителя.

В начале июня суд признал законным право использования хитов "Ласкового мая" Юрием Шатуновым. Через две недели певец скончался.