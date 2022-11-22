Ян Деманж стал новым режиссером «Блэйда»

Руководство фильма "Блэйд" киностудии Marvel нашло нового режиссера для фильма после ухода Бассама Тарика. Им стал Ян Деманж, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Деманж известен как режиссер "Страны Лавкрафта" и "Белого парня Рика". "Блэйд" планируется снять по совершенно новому сценарию номинанта на премию "Эмми" Майкла Старрбери. Авторы фильма обещают сделать его "более мрачным, чем остальные проекты Marvel".

В октябре сообщалось, что Marvel Studios приостановила производство предстоящего фильма "Блэйд" с Махершалой Али. Дата выхода была перенесена с 3 ноября 2023 года на 6 сентября 2024 года.