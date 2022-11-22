Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон

Кинопродюсер Грэй Фредериксон умер в возрасте 85 лет в США. Об этом 21 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Продюсер скончался в воскресенье, 20 ноября, в своем доме в штате Оклахома после борьбы с раком простаты. О смерти Фредериксона сообщила изданию его жена.

Фредериксон работал вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над созданием серии фильмов "Крестный отец", а также кинокартин "Апокалипсис сегодня" и "От всего сердца".

За вторую часть трилогии "Крестный отец" Фредериксон, Коппола и продюсер Фред Роос получили "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Кроме того, Фредериксон получил премию "Эмми" за документальный телепроект о жизни бизнесмена Роберта Керра.