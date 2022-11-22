Тарантино ответил критикам своих фильмов

Режиссер Квентин Тарантино обратился к людям, которые критикуют его фильмы за сцены насилия и использование "слова на букву "н"" (оскорбительное наименование афроамериканцев - прим. "Ленты.ру"). Его ответ цитирует Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выступая в ток-шоу Who's Talking to Chris Wallace, кинодеятель посоветовал своим критикам не смотреть его фильмы. "[Если вам не нравятся мои фильмы], смотрите что-то другое. Если у вас какие-то проблемы с моими картинами, не смотрите их. Очевидно, что я создавал их не для вас", - заявил Тарантино.

За использование "слова на букву "н"" в кино ранее выступал темнокожий актер Сэмюэл Л. Джексон, снявшийся в нескольких фильмах Тарантино. Так, в одной из картин с его участием - "Джанго освобожденный" - расистское наименование используется свыше 100 раз.

"Это какой-то бред. Вы не можете приказать режиссеру не произносить это слово и не писать его, заставить людей говорить так, как они не говорят. Вы не можете это сделать, потому что тогда это будет обманом, это нечестно", - отмечал Джексон.