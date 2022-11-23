Мольба Аллы Пугачевой сработала

Недавно Галкин и Пугачева отметили годовщину отношений. Этот праздник звезды отметили в разлуке. "21 год вместе - люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше", - писал комик.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, однако артист все же выкроил время с графике, чтобы увидеться с 73-летней женой и наследниками. Так, Максим опубликовал видео в соцсетях, где показал прогулку с Гарри и Лизой.

46-летний Галкин прокатился с сыном на аттракционе, схожим с зиплайном, и вдруг остановился. Дочь юмориста тут же побежала к нему. "Папа! Помочь?" - обратилась Лиза.

К слову, рядом с ними не было видно или слышно Примадонны. Кадрами со встречи детей и мужа она не поделилась. Впрочем, в последний раз в соцсетях исполнительница говорила лишь о памятной дате с Галкиным.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", - просила она.