Стивен Спилберг получит почетную награду

Режиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" на 73-м Берлинском международном кинофестивале. Об этом говорится в распространенном заявлении организаторов мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что Спилберг будет "награжден почетным "Золотым медведем" за прижизненные достижения" в области кинематографа. В сообщении указывается, что в рамках церемонии награждения на фестивале будет представлен его последний на данный момент фильм "Фабельманы" (The Fabelmans, 2022).

75-летний Спилберг - один из самых успешных режиссеров в мире, лауреат многочисленных премий, включая "Оскар". Он также является одним из основателей кинокомпаний Amblin Entertainment и DreamWorks Pictures. Кроме того, Спилберг выступил продюсером многих телесериалов и фильмов.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года. Его главной площадкой вновь станет Берлинский дворец на Потсдамской площади. В 2022 году за главные призы киносмотра боролись 18 фильмов из 15 стран.