«Евровидение» изменило правила голосования

ЕВС (Европейский вещательный союз) изменил правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в 2022 году. Как передает Day.Az, информация об этом размещена на официальном сайте организации.

"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования", - заявили представители мероприятия. Теперь только зрители фестиваля будут решать, какие страны пройдут в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе конкурса.

На сайте сообщается, что "каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни".

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле. ЕВС принял решение не проводить конкурс в Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.