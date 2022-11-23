Алессандро Микеле покидает Gucci

Креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд Gucci. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высокопоставленные источники сообщают, что креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд. Официальное заявление ожидается уже в среду, 23 ноября. Компания Gucci не ответила на неоднократные просьбы о комментарии в конце вторника. Источник, решивший остаться анонимным, сообщил, что Микеле "попросили инициировать сильную смену дизайна", чтобы привлечь внимание к бренду, но дизайнер не выполнил просьбу.

Другой источник сообщил, что Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор материнской компании Gucci - Kering, рассматривает возможность смены ритма для звездного бренда группы.

Это не первый случай, когда Пино встряхивает один из ключевых брендов Kering. В ноябре прошлого года Пино неожиданно сместил Даниэля Ли с поста руководителя Bottega Veneta, несмотря на то, что дизайнер хорошо зарекомендовал себя в этой марке и имел большой успех у критиков.