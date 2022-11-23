Оливия Уайлд тяжело переживает разрыв с Гарри Стайлсом

Американская актриса Оливия Уайлд тяжело переживает расставание с музыкантом Гарри Стайлсом. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер сообщил журналистам издания, что 38-летняя актриса сейчас "в непростой ситуации", так как разрыв отношений с 28-летним музыкантом после двух лет романа стал для нее "сложным".

"Оливия тяжело переживает разрыв. Да, у них были некоторые проблемы в отношениях, но Оливия была уверена, что они справятся с ними. Сейчас она разочарована. Она переживает сложный период жизни", - цитирует слова инсайдера People.

На прошлой неделе стало известно, что Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались друзьями. По словам инсайдера, это было "очень дружеское решение поставить роман на паузу".

"У них просто разные приоритеты, которые мешают им быть вместе. Стайлз все еще гастролирует и сейчас собирается за границу, в то время как Уайлд сосредоточилась на своих детях и работе в Лос-Анджелесе", - поделился с журналистами близкий друг пары.