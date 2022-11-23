Личные вещи Мэрилин Монро будут проданы с аукциона

Более 175 личных вещей Мэрилин Монро будут проданы на совместном аукционе домов Julien's Auctions и TCM Present. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На аукционе, который будет проходить 17 и 18 декабря 2022 года, можно будет приобрести личные вещи Мэрилин Монро.

"На этом аукционе мы представим одну из самых обсуждаемых и исторических коллекций в индустрии. Всего более 175 необычных предметов, найденных в личных архивах Мэрилин, в том числе одежда, в которой она снималась в культовых фильмах", - говорится в заявлении директора аукциона Мартина Нолана.

Поклонники Монро смогут приобрести не только платья, но и косметику, которой пользовалась актриса, в частности, тюбик красной помады и накладные ресницы.