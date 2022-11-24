https://news.day.az/showbiz/1514081.html Рэпер Айс Кьюб потерял гонорар в размере $9 млн
Рэпер Айс Кьюб потерял гонорар в размере $9 млн
Рэпер Айс Кьюб признался, что потерял роль в крупном студийном проекте из-за своего нежелания вакцинироваться, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Variety.
Исполнитель был приглашен сняться в комедии "О, черт возьми, нет", съемки которой должны были проходить на Гавайях. Его гонорар за участие в картине составлял $9 млн. Ключевым условием со стороны продюсеров ленты была обязательная вакцинация всей съемочной команды, включая актеров.
Рэпер отказался ставить себе вакцину против COVID-19 и выбыл из проекта, лишившись многомиллионного гонорара.
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