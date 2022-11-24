Рэпер Айс Кьюб потерял гонорар в размере $9 млн

Рэпер Айс Кьюб признался, что потерял роль в крупном студийном проекте из-за своего нежелания вакцинироваться, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Variety.

Исполнитель был приглашен сняться в комедии "О, черт возьми, нет", съемки которой должны были проходить на Гавайях. Его гонорар за участие в картине составлял $9 млн. Ключевым условием со стороны продюсеров ленты была обязательная вакцинация всей съемочной команды, включая актеров.

Рэпер отказался ставить себе вакцину против COVID-19 и выбыл из проекта, лишившись многомиллионного гонорара.