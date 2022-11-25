Джонни Депп не вернется в «Пираты Карибского моря»

Источник из окружения Джонни Деппа прокомментировал слухи о том, что актер вернется к роли капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря". Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает инсайдер, артист не будет участвовать в съемках новой части фильма. Слухи о том, что Депп снова может появиться в проекте, появились накануне в зарубежных СМИ. По сообщениям The Sun, возвращение Воробья находится в стадии разработки, актер, предположительно, задействован в тестовых съемках.

Первый фильм серии "Пираты Карибского моря" под названием "Проклятие Черной жемчужины" вышел в 2003 году. После выхода фильм занял 22-е место в списке наиболее прибыльных фильмом в истории.