Хайди Клум рассказала о «пополнении» в своей семье

Модель Хайди Клум опубликовала серию снимков в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Она поделилась новостью о том, что в ее семье появился домашний питомец - ирландский волкодав по кличке Антон.

"Антон!" - сопроводила один из снимков Клум короткой подписью.

Подписчики поздравили модель с "пополнением" в комментариях.

"Классные фото, мокрый нос и ты Хайди...Мы взяли большого терьера, а до этого у нас была такая же милашка", "Очень нравится видеть, как Антон на самом деле проявляет свою привязанность к тебе и Тому и наоборот. Животные знают хороших людей", "Хайди, ты невероятно красива! И Антон тоже!", - написали поклонники модели под ее снимками.

Вчера вся семья Хайди Клум отмечала День благодарения. Модель опубликовала фотографию, где позирует с детьми, мужем Томом Каулитцем и новым домашним питомцем. Также Хайди Клум показала процесс создания праздничного ужина: звезда занималась готовкой и сервировкой вместе с супругом и помощниками.