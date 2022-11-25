В CinemaPlus прошел гала-вечер приключенческого фильма "Ключ Баку" (Bakının açarı), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Картина является проектом Азербайджанской академии фильма в рамках программы постмодернистской актерской школы. Режиссер и автор сценария - Таир Заурсой.

В ролях - Урфан Джаббралы, Нармин Ахмед, Ибрахим Ализаде, Вюсал Тагиев, Фидан Исмаилова, Мая Гусейнли, Анар Али.

По сюжету, в период ханств ключ от подземного города Баку перешел в руки захватчиков. Несмотря на это, только хранители Баку знают местонахождение подземного города. Последний из хранителей работает учителем истории и чтобы заполучить этот ключ, собирает вокруг себя команду, чтобы вернуть этот ключ. Но их здесь ожидают...

Поддержку в организации мероприятия оказали Cinema Distribution. Фильм с 24 ноября представлен в сети кинотеатров CinemaPlus.