Мотоцикл Шварценеггера из «Терминатора» уйдет с молотка

На аукцион Heritage Auctions в Нью-Йорке выставят более 400 предметов реквизита из американских фильмов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового дома, передает Day.Az.

Вице-президент Heritage Auctions Джо Маддален назвал аукцион значимым событием, наполненное "воспоминаниями и волшебством исторических картин, которые радовали нас в детстве, и современных фильмов, заставляющих двигаться дальше".

Так, мотоцикл Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор 2: Судный день" должен уйти с молотка как минимум за $125 тыс. В свою очередь, стартовая цена, золотого билета из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971) составляет $20 тыс., а чаши Грааля из "Индианы Джонса и последнего крестового похода" (1989) - $15 тыс. Щит Капитана Америки из картины "Мстители: финал" (2019) планируют продать как минимум за $50 тыс.

Торги пройдут 17 декабря.