Тарантино о последнем фильме в режиссерской карьере

Режиссер Квентин Тарантино объяснил в подкасте комика Тома Сегуры 2 Bears, 1 Cave, почему его предстоящий десятый фильм станет последним в его карьере. Его слова передает ScreenRant, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинематографист заявил, что он достиг всего, о чем мечтал. "Я сделал все, что хотел. У меня была просто потрясающая карьера. Мне невероятно повезло. Я не думал, что зрители примут мои фильмы. Но все оказалось иначе", - высказался Тарантино.

Двукратный обладатель "Оскара" отметил, что хочет уйти из кино, пока он находится "на самом высоком уровне" в этой индустрии. "Я хочу уйти в тот период, когда выход нового фильма Квентина Тарантино будет считаться событием. Я не хочу быть одним из тех, про кого говорят: "Я помню времена, когда он мне нравился. Я помню, когда я был увлечен его творчеством, когда на моей стене висел его д...й плакат. Он прикольный и все такое, но он старик, он уже не тот, и он уже не в теме"", - рассказал режиссер.