Новый мультфильм Disney «Странный мир» поставил антирекорд

Новая анимационная картина Disney "Странный мир" получила самую низкую оценку зрителей среди всех проектов студии, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главным критерием стала оценка ленты в рейтинге на платформе CinemaScore, основанном на средней оценке, которая формируется из реакции зрителей прямо после просмотра фильма в кинотеатре.

Оценка "Странного мира" в рейтинге CinemaScore - B. До этого самой низкой оценкой мультфильмов Disney являлась A-. ("Покахонтас", "Планеты сокровищ").

Лучшими анимационными проектами Disney, исходя из рейтинга CinemaScore с оценкой A+, являются признанные хиты компании: "Алладин", "Король Лев" и "Холодное сердце".

"Странный мир" обошелся Disney в $181 млн, но пока сумел собрать только чуть менее $10 млн. Аналитики предполагают, что картина за последующее прокатное окно сможет собрать не более $26 млн.