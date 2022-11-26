Мадонна опубликовала редкое фото с детьми

Американская певица Мадонна опубликовала в соцсетях редкое фото с двумя биологическими и четырьмя приемными детьми. Все собрались, чтобы отпраздновать семейный праздник День благодарения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вот за что я благодарна...", - написала артистка в личном блоге.

Мадонна впервые стала матерью в 38 лет, она родила дочь Лурдесс от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год певица рассталась с отцом ребенка. Позже знаменитость вышла замуж за британского режиссера Гая Ричи, в 2000 году у них появился на свет Рокко, а в 2006-м пара усыновила африканского мальчика Дэвида.

После развода с супругом шоу-дива удочерила девочку Мерси Джеймс из Малави, а в 2017 году забрала из Африки двух сестер-близняшек Стеллу и Эстер. Мадонна признавалась подписчикам, что для нее нет ничего важнее, чем дети, и карьера не может сравниться с счастьем просто быть матерью.

Старшая дочь звезды признавалась в интервью Vogue, что мать воспитывала ее в строгости и постоянно контролировала, а также долгое время запрещала смотреть телевизор. После окончания школы Лурдес сама оплатила обучение в колледже и квартиру, в которой жила. По словам девушки, она за все благодарна родительнице, но ей была необходима полная независимость от матери.