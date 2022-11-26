Ирина Шейк и Брэдли Купер снова замечены вместе

Ирина Шейк и Брэдли Купер снова попали в объективы уличных фотографов. Снимки появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

47-летний актер и 36-летняя супермодель продолжают подтверждать слухи о воссоединении семьи. Сообщается, что Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе провели День благодарения. На снимках папарацци Купер несет на руках пятилетнюю дочь Лею, а Шейк держит его за руку. Поклонники пары принялись обсуждать новые снимки в комментариях: "Дождались! Они все-таки вместе", "Они точно воссоединились! И это не только ради дочери", "Похоже, у Леи скоро появится братик или сестра".

Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе с 2015 по 2019 год. Летом 2022 года бывшие возлюбленные спровоцировали слухи о воссоединении, отправившись в совместный отпуск на Багамы. Впоследствии супермодель не раз замечали вместе с актером на прогулках и светских мероприятиях.