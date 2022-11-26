Модельер принцессы Дианы раскритиковал создателей «Короны»

Дизайнеры и критики назвали наряды принцессы Дианы в сериале "Корона" "дешевыми" и "просто неправильными". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Daily Mail.

Любимые модельеры принцессы Дианы обрушились на костюмеров сериала за то, что они не посоветовались с ними при воссоздании ее культовых образов. По словам кутюрье, в результате одни наряды принцессы в сериале выглядят "дешево", а другие, и вовсе, "неправильные".

Сообщается, что для съемок пятого сезона "Короны" Netflix не стали обращаться к Кристине Стамбольян, которая сшила печально известное "платье мести", в котором принцесса публично призналась в измене своему мужу Чарльзу по телевидению в 1994 году. Они также не посоветовались с Дэвидом Сассуном, который создал знаменитое свадебное платье Дианы, а также так называемое "заботливое платье", которое принцесса надевала, как минимум, восемь раз.

"Многие платья просто неправильные. Они пытались скопировать наряды, но это выглядит дешево. А их копия моего платья "Забота", которое Диана очень любила и надевала на многочисленные приемы - просто позорище", - заявил Сассун.

В ответ на критику со стороны дизайнеров, художник по костюмам сериала Эми Робертс заявила, что команда хотела "уловить дух Дианы", а не копировать ее наряды.