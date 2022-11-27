Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»

Рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) выпустил новый альбом под названием "Культура отмены". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

""Культура отмены" - мой новый альбом про нас, русских. Я описал, как мы тут живем 2022 год, что чувствуем и за что переживаем", - рассказал музыкант и отметил, что на первую песню в альбоме, которая называется "На Неве", был снят клип.

Всего в "Культуру отмены" вошли семье композиций: "На Неве", "Поле, поле, поле", "Северная Африка", "Береги себя", "У баков", "Маленькие дети" и "Человек".

По словам исполнителя, ему стоило огромного труда выпустить альбом, так как "в релизе по надуманным причинам отказывали дистрибьюторы и площадки".