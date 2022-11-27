Рэпер Headie One устроил кровавую драку в офисе Sony Music

Британский певец Headie One стал участником драки в офисе лейба Sony Music. Потасовка между ним и конкурирующим рэпером произошла в столовой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает The Daily Mail.

Сотрудники офиса прятались под столами во время драки, но никто не пострадал. "На полу была кровь. Эти люди явно ненавидели друг друга, но то, что произошло в столовой, просто шокирует. Везде была еда и кровь", - вспомнил наблюдатель конфликта.

Боссы лейба заявили, что пересмотрят протоколы безопасности после произошедшего.

The Daily Mail подчеркивает, что драка может быть как-то связана с бандитскими разборками между группировками районов Тоттенхэм и Вуд-Грин Лондона. Это не первый случай драки с участием уроженца Тоттенхэма Headie One: в 2018 году на него напали в университете Бедфордшира.