Джеймс Кэмерон рассказал о создании «Аватара»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что первые идеи, которые впоследствии легли в основу научно-фантастической франшизы "Аватар", пришли к нему во сне еще в 19-летнем возрасте, то есть почти 50 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом постановщик сообщил в интервью журналу GQ. "Я проснулся после того, как мне приснился этот биолюминесцентный лес с деревьями, похожими на оптоволоконные лампы, и рекой, в которой светились биолюминесцентные частицы, и фиолетовым мхом на земле, который загорался, когда ты по нему шел. И эти виды ящериц, которые выглядели не особенно примечательно, пока не взлетали в воздух. И тогда они превращались в эти вращающиеся веера, вроде живых фрисби, они падали и на что-то приземлялись. Это все было во сне", - признался Кэмерон.

"Я проснулся очень взволнованным и на самом деле зарисовал все это. Так что у меня действительно есть рисунок. Он спас нас примерно от 10 судебных исков. В любом успешном фильме всегда найдется какой-нибудь урод с фольгой под париком, который думает, что вы стянули эту идею из его головы. А оказалось их 10 или 11. И поэтому я показал им этот рисунок, который нарисовал, когда мне было 19 лет, когда я учился в Фуллертонском колледже", - добавил режиссер.

Сиквел первого "Аватара" - "Аватар: Путь воды" - должен выйти в прокат 16 декабря. По словам Кэмерона, для получения прибыли фильм должен стать "третьей или четвертой" самой кассовой лентой в истории кино, то есть заработать в прокате не менее $2 млрд.