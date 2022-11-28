Антонио Бандерас назвал идеального кандидата на роль нового Зорро

Звезда фильмов "Маска Зорро" и "Легенда Зорро" Антонио Бандерас назвал лучшего, по его мнению, следующего исполнителя роли мексиканского героя, передает Day.Az со ссылкой на kinonews.ru.

Им оказался участник киновселенной Marvel Том Холланд. "Я снимался с ним в "Анчартед: на картах не значится", он такой энергичный и веселый, в нем тоже есть необходимая искра. Так что, почему нет?" - прокомментировал он.

В то же время, Бандерас не исключил и своего собственного возвращения в популярную франшизу. "Я бы рассмотрел такую возможность, почему бы и нет? Раньше я говорил кое-кому нечто подобное. Я сказал: "Ну, если бы они позвали меня сниматься в "Зорро", я бы сделал то, что Энтони Хопкинс сделал в первом фильме для меня, передал факел кому-то другому", - добавил актер.

Это не первый раз, когда Бандерас рассуждает о возможности обращения к роли защитника угнетенных. Он, в частности, обсуждал с Квентином Тарантино потенциальный кроссовер, который мог бы объединить Зорро и Джанго из фильма режиссера "Джанго освобожденный".

"У Квентина просто такая натура - снимать подобные фильмы и придавать им высочайшее качество. Даже если они основаны на картинах категории "Б" 60-х и 70-х годов, он может взять этот материал и сделать что-то действительно интересное. Мы никогда не работали вместе, но это было бы здорово - и из-за него, и из-за Джейми Фокса", - сказал он.