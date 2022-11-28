Дуа Липа получила гражданство Албании

Президент Албании Байрам Бегай присвоил гражданство британской поп-певице албанского происхождения Дуа Липе. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Бегая, "артистка сыграла важную роль в распространении славы албанцев на международном уровне благодаря своей музыке". Президент заявил, что Липе предоставлено гражданство в преддверии 110-й годовщины независимости Албании от Османской империи.

Дуа Липа родилась в Лондоне в семье иммигрантов из Косово. Артистка начала публиковать свои песни на YouTube, когда ей было 14 лет. Ее первый дебютный студийный альбом был выпущен в 2017 году. В 2019 году Липа получила премию "Грэмми" как лучшая новая артистка.