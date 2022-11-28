Хью Джекман назвал причину отказа от роли Джеймса Бонда

Австралийский актер Хью Джекман в беседе с изданием IndieWire объяснил, почему отказался от роли Джеймса Бонда в фильме "Казино "Рояль", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Джекмана, тогда он снимался в картине "Люди Икс. Последняя битва", где играл супергероя Росомаху. "Я подумал, что если буду сниматься и в этом фильме, и в "Росомахе", у меня не останется времени ни на что другое. Мне интереснее играть людей, выходящих за рамки", - сказал Джекман, признавшись ,что не хотел оставаться героем боевика.

Агента 007 в "Казино "Рояль" сыграл британский актер Дэниел Крейг, который после воплотил на экране главного персонажа в еще четырех лентах о Бонде.