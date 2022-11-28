Шакира назвала дело о ее налоговом мошенничестве клеветой

Колумбийская певица Шакира назвала клеветой дело о ее налоговом мошенничестве в Испании, сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шакира считает, что испанская прокуратура развязала против нее клеветническую кампанию и нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни.

Певица утверждает, что не была налоговым резидентом Испании в период с 2012 по 2014 год - сейчас ее обвиняют в том, что за этот период она не заплатила более $14 млн налогов на доход. Статус налогового резидента, по словам Шакиры, она получила лишь в 2015 году.

Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к 8 годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. В свою очередь, исполнительница настаивает на том, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями.