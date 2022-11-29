Netflix работает над еще одним спин-оффом «Ведьмака»

На портале Redanian Intelligence появилась информация о том, что стриминговая платформа Netflix работает над спин-оффом "Ведьмака" - сериалом "Крысы", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о преступной группировке с одноименным названием, членов которой впервые покажут зрителям в третьем сезоне "Ведьмака". Официального подтверждения этих слухов пока не было. По данным портала, о "Крысах" расскажут в седьмом и восьмом эпизоде третьего сезона оригинального сериала, также члены банды появятся в четвертом сезоне "Ведьмака".

В книгах Анджея Сапковского "Крысы" занимались грабежом и перепродавали добычу на завоеванных Нильфгаардом территориях. В определенный момент Цири присоединилась к шестерым участникам банды, чтобы спастись от преследования. Кристель Элвин сыграет Мистле, Фабиан МакКаллум - Кайлея, Джульетта Александра - Рееф, а Эгги Кукавка исполнит роль Искры.