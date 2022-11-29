Солисты Little Big рассказали о "жизни толпой" в США и отношении к Пугачевой

Певцы Софья Таюрская и Илья Прусикин, солисты группы Little Big, после начала спецоперации на территории Украины переехали в Америку. Артисты решили рассказать о жизни за границей, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

Сейчас Таюрская и Прусикин живут в Лос-Анджелесе, где снимают дом. Там они учат английский язык с репетиторами. Звезды получили грин-карту по визе "талантливых людей".

"В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Алина Пязок - сооснователь и продюсер группы Little Big - прим. WomanHit.ru), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг. У меня нет по жизни таких штук, что если я попала в какие-то предлагаемые обстоятельства и они меня пугают, или я не могу к ним адаптироваться. Такого не существует, я могу где угодно существовать. Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо. Пока живем, все нормально", - рассказала Софья в шоу "А поговорить?".

Прусикин же признался, что потерял все. "Я был богатым. Сейчас я не богат. Сейчас мы выступаем, и все деньги уходят на команду и на жилье и еду. Раньше у меня были деньги, машина, дом. Я всего этого лишился", - отметил он.

Также исполнитель высказался о своем отношении к певице Алле Пугачевой. "Оказалось, что Алла Борисовна - это мегачеловек. Мне кажется, больше, чем у Аллы Борисовны, нет ни у одного артиста в России. Она теряет все просто из-за своей совести. Это поражает. Смотря на Аллу Борисовну, ты хочешь быть лучше", - заключил певец.