Билли Айлиш начала работу над новым альбомом
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Певица Билли Айлиш рассказала во время интервью Vanity Fair, что работает над новым альбомом со своим братом Финнеасом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы постоянно видимся, и сейчас мы снова начинаем писать музыку. Мы только что начали процесс создания альбома, и это действительно захватывающе", - поделилась артистка.

В ближайшее время Айлиш планирует выступить на второй церемонии вручения премии принца Уильяма Earthshot Prize. Также певица анонсировала несколько сольных концертов в США.