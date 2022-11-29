https://news.day.az/showbiz/1515161.html Билли Айлиш начала работу над новым альбомом
Билли Айлиш начала работу над новым альбомом
Певица Билли Айлиш рассказала во время интервью Vanity Fair, что работает над новым альбомом со своим братом Финнеасом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы постоянно видимся, и сейчас мы снова начинаем писать музыку. Мы только что начали процесс создания альбома, и это действительно захватывающе", - поделилась артистка.
В ближайшее время Айлиш планирует выступить на второй церемонии вручения премии принца Уильяма Earthshot Prize. Также певица анонсировала несколько сольных концертов в США.
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