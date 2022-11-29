https://news.day.az/showbiz/1515168.html Стивен Спилберг заразился коронавирусом
Стивен Спилберг заразился коронавирусом
Режиссер Стивен Спилберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кинематографист планировал посетить представление снявшейся в фильме Спилберга "Фабельманы" Мишель Уильямс на церемонии Gotham Awards, однако был вынужден его пропустить. Пока нет сообщений о состоянии 75-летнего режиссера.
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