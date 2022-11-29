Режиссер Стивен Спилберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кинематографист планировал посетить представление снявшейся в фильме Спилберга "Фабельманы" Мишель Уильямс на церемонии Gotham Awards, однако был вынужден его пропустить. Пока нет сообщений о состоянии 75-летнего режиссера.