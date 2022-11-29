Ремейк первого «Ведьмака» будет игрой в открытом мире

Польская компания CD Projekt в своем последнем финансовом отчете подтвердила, что в анонсированном ремейке ролевого экшена "Ведьмак" будет открытый мир в отличие от оригинального проекта. Об этом сообщает портал IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом документе CD Projekt указана информация о том, что ремейк The Witcher является одиночной сюжетной RPG в открытом мире. Ремейк описан как "современное переосмысление" первой части с графикой на движке Unreal Engine 5.

Тем не менее никаких других подробностей об игре в отчете не содержалось. Известно, что ремейк The Witcher создает не студия CD Projekt RED, авторы оригинала, а сторонняя студия Fool's Theory. Сроки выхода и платформы проекта пока не названы.