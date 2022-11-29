Николас Кейдж снялся для обложки глянца

Американский актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж стал лицом нового выпуска журнала Document. Снимок обложки появился в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Николас Кейдж позировал перед камерой в костюме Dior Homme с серым пиджаком, черной рубашке и ковбойской шляпе и сапогах. На обложке он снялся, сидя в кресле, а на других снимках, опубликованных на страницах журнала, он лежал на кровати, прогуливался по дороге и не только. Актер также дал интервью изданию и рассказал, что для него значит новый Голливуд и культура Америки.

"Во второй половине празднования нашего десятилетнего юбилея мы расширим диафрагму, чтобы рассмотреть Америку в целом - или, скорее, как лабиринт местностей, обычаев и взглядов, которые составляют сложность нации. Что представляют собой такие ценности, как индивидуализм, свобода и демократия, в условиях всеохватывающей поляризации? Каковы последствия ускоряющейся космической гонки миллиардеров или фрагментации национальной психики?" - написал главный редактор издания в своем письме.