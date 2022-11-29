Бейонсе впервые за долгое время появилась на публике под руку с Jay-Z

Певица Бейонсе вышла на свидание в известный ресторан Giorgio Baldi вместе с мужем-рэпером Jay-Z. Об этом сообщает Vogue с эксклюзивными фотографиями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артисты впервые за долгое время появились вместе на публике. Пара долгое время игнорировала светские мероприятия и держались вдали от папарацци. Для вечера Бейонсе выбрала темно-синюю плиссированную юбку-тенниску, туфли на шпильках и футболку с длинным рукавом из магазина товаров музея Уитни.

В социальных сетях образ назвали "школьным". Фанаты также заметили, что звезда надела не просто "Уитни Мерч". Это редкая, труднодоступная покупка, на которой изображен череп 1976 года - работа Энди Уорхола. Аналогичные футболки не продаются в интернете, за ними надо "охотиться", как отметили поклонники.