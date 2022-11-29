Умер актер Кларенс Гильярд

Американский актер Кларенс Гильярд, наиболее известный по роли Триветта, напарника главного героя в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" (1993-2001), умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба университета штата Невада в Лас-Вегасе (UNLV), в котором Гильярд преподавал за несколько лет до своей смерти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой скорбью декан Нэнси Ашер и Колледж изящных искусств UNLV сообщают о смерти <...> Кларенса Гильярда", - говорится в сообщении.

Гильярд также известен своими ролями в драматическом телесериале "Мэтлок" (1986-1995) и фильмах "Лучший стрелок" (1986) и "Крепкий орешек".