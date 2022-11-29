Назван лучший фильм года

Названы победители 32-й независимой премии Gotham Awards. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает Variety.

Лучшим фильмом года стал проект Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Все везде и сразу". Сыгравший в нем Ке Хюи Кван был признан лучшим актером второго плана. Среди исполнителей главных ролей награду получила Даниэль Дедуайлер, сыгравшая в ленте "Тилл".

Приз за режиссуру достался Шарлотте Уэллс, которая сняла картину "Солнце мое". За лучший сценарий отметили Тодда Филда и его фильм "Тар". В категории "Лучший международный фильм" победила драма "Событие" режиссера Одри Диван, а из документальных картин была отмечена "Все, что дышит". Также награды был удостоен актер Бен Уишоу за лучшую роль в телесериале - речь о шоу "Будет больно".