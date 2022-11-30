На Рианну подали в суд

Бельевой бренд певицы Рианны Savage x Fenty согласился выплатить 1,2 млн долларов по иску от клиентов, подавшим на него в суд за сокрытие информации о выплатах по его программе лояльности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судебные иски были поданы в августе 2022 года адвокатскими конторами в трех округах Калифорнии. В них говорилось, что бренд не проинформировал клиентов о регулярной плате, взимающейся с владельцев клубных VIP-карт. Также бренд не заручился их согласием на регулярные выплаты. Кроме того, истцы заявили, что модный дом дает неверную информацию о ценах на свои товары и способах использования кредитных карт своих магазинов.

"Потребители имеют право знать заранее, за что они платят и как часто. Предприниматели должны быть прозрачными в отношении автоматических регулярных выплат", - заявила заместитель главного прокурора города Санта-Клара Дженнифер Денг.

Поводом для подачи иска со стороны истцов стали повторные выплаты, которые взимались после заведения карты, несмотря на то, что они не делали новых покупок. Покупатели, которые позже прекратили членство в программе лояльности бренда, не получили денег обратно.

Согласно судебным документам, представители бренда сотрудничали с судебными инстанциями и внесли изменения в информацию на своем сайте, добавив предупреждение о повторных выплатах по программе лояльности.

Общая сумма, которую выплатит бренд, составила 1,2 млн долларов. Административный штраф составит 1 млн долларов, 50 000 долларов уйдут на покрытие судебных издержек, а 150 000 долларов получат клиенты, пострадавшие в результате действий представителей Savage x Fenty.