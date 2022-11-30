Студия Disney потеряла не менее 100 млн долларов на мультфильме

Новый мультфильм Disney Studios "Странный мир" не вызвал восторгов у зрителей. Согласно данным официальной статистики, с 1991-го до 2022 года ни один анимационный проект студии не получал от аудитории оценку ниже "А-" (то есть "5-"), а "Странный мир" эту тенденцию прервал. По шкале CinemaScore, зрители выставили ему "B" ("4"). В прокате "Странный мир" дебютировал с результатом всего в 12,2 млн долларов (и это при бюджете около 180 млн долларов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, студия Disney, снявшая мультфильм "Странный мир", потеряет на нем деньги - это уже состоявшийся факт. Вопрос в том, сколько именно будет потеряно. Учитывая, что на производство было затрачено от 150 до 180 млн долларов, то для того, чтобы окупиться, "Странному миру" нужно будет заработать в мировом прокате минимум 300-360 млн долларов (половину забирают себе кинотеатры). Проблема в том, что на ключевых рынках Северной Америки (в США и Канаде) в первые выходные мультфильм освоил лишь 19,3 млн долларов (и это при росписи на 4174 кинотеатра). "Сарафан" у "Странного мира" в основном негативный: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes зрители выставили ему всего 65%. Критики оценили мультфильм чуть выше - на 74% (пока что рейтинг все еще "свежий", но рубеж "тухлого" уже не за горами).

Студия прогнозировала, что на старте "Странный мир" получит 30-40 млн долларов (эти предположения были основаны на том, что мультфильм выходил в прокат в праздничный расширенный уикенд Дня благодарения). Затем прогноз пересмотрели в сторону понижения, но даже и он не сбылся. Аналитики предполагают, что причиной провальных результатов нового проекта студии Disney стала очень скромная рекламная кампания. Ко всему прочему, учитывая миновавшую угрозу ковида, очень многие американцы воспользовались длинными выходными в этом году, чтобы отправиться путешествовать (тогда как праздники 2020-го и 2021 годов прошли в ином формате).

"Странный мир" сравнивают с такими премьерами, как "Энканто" и "Базз Лайтер", но даже эти мультфильмы, при всем внимании к ним и высоким оценкам в мировом прокате, освоили 256,8 млн долларов и 226,4 млн долларов соответственно. Таким образом уже сейчас можно говорить, что Disney ждет дыра в бюджете внушительных размеров.