Пинк купила за тысячи долларов абстрактную живопись шимпанзе

Поп-звезда Пинк стала одним из первых коллекционеров "обезьяньего искусства". Речь идет о картинах, которые рисуют обезьяны, в том числе шимпанзе. На неделе искусств в Майами певица купила за $5000 рисунок шимпанзе. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пинк очень заинтересовалась этой работой, и "была воодушевлена, узнав, что для шимпанзе рисование имеет терапевтический эффект, так как они, как и люди склонны к самосозерцанию", прокомментировал организатор выставки.

Известная художница Карен Бистедт курировала шоу в New World Symphony Center в Майами-Бич.

Пинк стала одной из первых, кто приобрел картину шимпанзе.

Pink - вегетарианка, знаменитый участник организации PETA, внесла свой голос в протест против KFC. Она послала письмо Принцу Уильяму, критикуя его за охоту на лис, и одно Королеве Елизавете II, протестуя против настоящего меха в медвежьих киверах Гвардейской Пехоты и Почетной артиллерийской роты. В ноябре 2006 года Pink упомянула в News of the World, что у нее вызывает отвращение Бейонсе за ношение меха.