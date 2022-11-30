«Уэнсдэй» стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на Netflix

Сериал "Уэнсдэй" режиссера Тима Бертона всего за неделю смог обогнать четвертый сезон "Очень странных дел" по количеству просмотров на Netflix. Об этом сообщили представители стримингового сервиса в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сериал с Дженной Ортегой, спродюсированный Тимом Бертоном, Алом Гофом и Майлсом Милларом, стал номером один в 81 странах, побив рекорд четвертого сезона "Очень странных дел", - говорится в заявлении. Проект стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю.

"Уэнсдэй" вышел 23 ноября. В центре сюжета - дочь Мартиши и Гомеса Аддамс. Сериал расскажет, как девочка пытается адаптироваться в школе и справиться со своими экстрасенсорными способностями.