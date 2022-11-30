https://news.day.az/showbiz/1515540.html Сэмюэл Л. Джексон ответил Тарантино, раскритиковавшему актеров Marvel
Сэмюэл Л. Джексон ответил Тарантино, раскритиковавшему актеров Marvel
Актер Сэмюэл Л. Джексон, сыгравший Ника Фьюри в проектах Marvel, ответил режиссеру Квентину Тарантино, раскритиковавшему артистов киновселенной. Его слова цитирует Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Для меня не является большим противоречием знать, что, по-видимому, актеры Marvel - кинозвезды. Чедвик Боузман сыграл Черную Пантеру, и он кинозвезда", - заявил Джексон. Он добавил, что за конкретными персонажами фильмов всегда стоят актеры.
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