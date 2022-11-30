Сэмюэл Л. Джексон ответил Тарантино, раскритиковавшему актеров Marvel

Актер Сэмюэл Л. Джексон, сыгравший Ника Фьюри в проектах Marvel, ответил режиссеру Квентину Тарантино, раскритиковавшему артистов киновселенной. Его слова цитирует Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня не является большим противоречием знать, что, по-видимому, актеры Marvel - кинозвезды. Чедвик Боузман сыграл Черную Пантеру, и он кинозвезда", - заявил Джексон. Он добавил, что за конкретными персонажами фильмов всегда стоят актеры.