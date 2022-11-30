Леонардо ДиКаприо посетил выставку современного искусства в Майами

Леонардо ДиКаприо заметили в числе посетителей выставки современного искусства Art Basel в Майами. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 29 ноября, выставка Art Basel открылась для VIP-персон и деятелей мира искусства. Актер появился на выставке в черной кепке и маске в сопровождении двух приятелей и искусствоведа. Он осматривал произведения художников несколько часов.

Сообщается, что ДиКаприо проявил интерес к работе "Американская мечта", посвященной основателю Facebook Марку Цукербергу. Автор картины, оценивающейся в $75 тыс., художник Грейсон Перри. Вторым объектом внимания актера стала картина Патрицио ди Массимо "Без названия (Монстры)", цена которой - $35 тыс.

"Вы знаете, как некоторые люди опускают очки, когда осматривают предметы искусства. Это происходило с маской Лео. Она все время сползала вниз, когда он рассматривал работу", - сказал один из очевидцев.

Леонардо ДиКаприо уже владеет работами Эгона Шиле, Пабло Пикассо и Такаси Мураками.

В числе посетителей выставки были Сильвестр Сталлоне, Марта Стюарт, принцесса Иордании Фирьял и другие знаменитости.