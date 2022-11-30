Хайнаньский международный кинофестиваль перенесли

Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) в китайском курортном городе Санья, запланированный на 3-10 декабря, отложен на неопределенный срок из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19. Соответствующее уведомление опубликовал в среду оргкомитет киносмотра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении указывается, что о новом времени проведения кинофестиваля будет сообщено позже. Приглашения на участие в киносмотре будут разосланы повторно после того, как станут известны сроки его проведения.

Хайнаньский международный кинофестиваль, согласно данным организаторов, в общей сложности уже получил свыше 3,7 тыс. заявок на показы из 116 стран мира. Из-за рубежа поступило 3 050 картин, что составило 81,1% от общего числа заявок на участие.

В основную конкурсную программу должно было быть отобрано 12 художественных фильмов, 8 документальных лент и 12 короткометражных картин. Награду кинофестиваля "Золотой кокос" в этом году планировалось присуждать в таких номинациях, как "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий", "Лучшие технологии", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль проходил 5-12 декабря 2020 года. Фильмы на нем были не только представлены в кинотеатрах, но и показаны онлайн. В ходе этого масштабного мероприятия зрители ознакомились с 189 кинолентами из 60 стран и регионов мира.

ХМК признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае и впервые прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп и Нури Бильге Джейлан. В 2021 году мероприятие было намечено на 5-12 декабря, однако не состоялось из-за антиковидных ограничений.