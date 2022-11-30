Канье Уэст задолжал 50 млн долларов налогов

Американский рэпер Канье Уэст задолжал 50 миллионов долларов налогов. Об этом он сообщил в ходе подкаста Timcast IRL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Музыкант рассказал, что из-за долгов он столкнулся с блокировкой счетов, на которых было 75 миллионов долларов. Он признал, что "очевидно, является не самым финансово грамотным человеком". Ему пришлось консультироваться с различными специалистами, чтобы выяснить, будет ли невыплата средств равносильна уклонению от уплаты налогов.

"Я научусь считать деньги, правда. Раньше я как будто даже не знал, куда направить деньги", - сказал Уэст. Он добавил, что потратил шесть часов на то, чтобы выяснить, какую сумму он должен налоговой службе.